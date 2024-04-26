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17:10, 26 апреля 2024Спорт

Президент РФС высказался о возможном переходе в Азию

Глава РФС Дюков допустил смену конфедерации с УЕФА на Азиатскую

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном переходе страны в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова приводит Sport24.

По словам функционера, РФС сейчас находится в диалоге с Союзом европейских ассоциаций (УЕФА). «Если найдут техническое решение на следующий турнир U-17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации», — допустил Дюков.

В марте этого года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил отказ от перехода страны в Азиатскую конфедерацию футбола. Он подчеркнул, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму в три раза превосходящую ту, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

В декабре прошлого года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

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      Алексей Гусев
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