Глава РФС прокомментировал отказ от перехода в Азию

Президент РФС Александр Дюков заявил, что опция по переходу в Азию сохраняется

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Его слова приводит «Матч ТВ».

Дюков заявил, что опция по переходу в Азию сохраняется. «Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», — отметил он.

Глава РФС добавил, что на данный момент отсутствует гарантия перехода из УЕФА в AFC. «Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах», — объяснил Дюков.

Ранее стало известно, что все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Отмечалось, что организация продолжит контактировать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению россиян на турниры.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу для изучения вопроса перехода из УЕФА в AFC. Тогда же ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода в Азию.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

