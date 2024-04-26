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11:03, 26 апреля 2024Россия

Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»

Шойгу: следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину, виновные понесут наказание
СюжетМинобороны:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — сказал министр.

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Президент России Владимир Путин днем ранее заявлял, что никто из тех, кто принимал участие в организации и исполнении теракта в «Крокусе» не должен уйти от справедливого возмездия.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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