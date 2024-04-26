Шойгу заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»

Шойгу: следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину, виновные понесут наказание

Следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — сказал министр.

Президент России Владимир Путин днем ранее заявлял, что никто из тех, кто принимал участие в организации и исполнении теракта в «Крокусе» не должен уйти от справедливого возмездия.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.