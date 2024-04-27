«Байер» установил рекорд по длительности серии без поражений в Европе в XXI веке

«Байер» не проиграл в 46-м матче подряд и установил рекорд Европы в XXI веке

Леверкузенский «Байер» установил рекорд по длительности серии без поражений среди команд всех европейских чемпионатов в XXI веке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В дмашней встрече 31-го тура чемпионата Германии против «Штуттгарта» клуб из Леверкузена сравнял счет на 96-й минуте и свел встречу вничью (2:2). Это 46-й матч подряд во всех турнирах, в котором «Байер» не проиграл.

Предыдущий рекорд принадлежал загребскому «Динамо». В сезоне-2014/2015 хорватская команда не проигрывала на протяжении 45 матчей.

14 апреля «Байер» впервые в истории досрочно стал чемпионом Германии. После домашней победы над «Вердером» (5:0) команда оказалась недосягаемой для соперников за пять туров до конца турнира.