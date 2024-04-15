Тренер «Байера» прокомментировал историческое чемпионство команды

Тренер «Байера» Алонсо назвал историческое чемпионство клуба особенным моментом

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Германии. Его слова приводятся в аккаунте клуба в соцсети X.

Специалист подчеркнул, что считает момент особенным. «Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь каждым. Для меня большая честь работать здесь», — заявил Алонсо.

«Байер» впервые в истории досрочно стал чемпионом Германии ранее 14 апреля. После победы над «Вердером» (5:0) команда оказалась недосягаемой для соперников за пять туров до конца турнира.

«Байер» никогда прежде не завоевывал золотые медали чемпионата Германии. Команда пять раз была вице-чемпионом страны.