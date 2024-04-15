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00:14, 15 апреля 2024Спорт

Тренер «Байера» прокомментировал историческое чемпионство команды

Тренер «Байера» Алонсо назвал историческое чемпионство клуба особенным моментом

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Германии. Его слова приводятся в аккаунте клуба в соцсети X.

Специалист подчеркнул, что считает момент особенным. «Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь каждым. Для меня большая честь работать здесь», — заявил Алонсо.

«Байер» впервые в истории досрочно стал чемпионом Германии ранее 14 апреля. После победы над «Вердером» (5:0) команда оказалась недосягаемой для соперников за пять туров до конца турнира.

«Байер» никогда прежде не завоевывал золотые медали чемпионата Германии. Команда пять раз была вице-чемпионом страны.

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      Алексей Гусев
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