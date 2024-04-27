Глава РФС назвал главное препятствие для возвращения пива на стадионы

Дюков назвал позицию Минздрава главным препятствием для продажи пива на футболе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главное препятствие, мешающее вернуть продажу пива на стадионах. Его слова приводит Sport24.

По его словам, это позиция Минздрава. «Как их можно убедить, если они уверены в том, что пиво вредит здоровью? Минздрав в это верит. Доказать им обратное?» — заявил Дюков.

При этом глава РФС подчеркнул, что в пиве вряд ли есть что-то полезное. «Есть, конечно, разные точки зрения. Но мне кажется, будет очень сложно переубедить Минздрав, потому что они верят в то, что пиво — это не очень», — добавил Дюков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.