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21:26, 27 апреля 2024Спорт

Исключение названных в честь российских гимнасток элементов из правил объяснили

Титов заявил, что FIG запретила элементы российских гимнасток из-за их опасности

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов объяснил исключение пяти элементов, названных в честь россиянок, из правил Международной федерации гимнастики (FIG). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, медицинская комиссия FIG считает данные элементы опасными, теперь их запрещено выполнять. «При этом сами элементы, их названия будут сохраняться. Как и сохраняется в истории спортивной гимнастки и петля Корбут, и другие элементы», — заявил Титов.

Он также подчеркнул, что всего из правил исключили шесть элементов, пять из которых названы в честь россиянок. «Я меньше всего хотел бы, чтобы это понимали как антироссийский шаг. Элементы сложные, удаление их направлено на упрощение правил», — добавил Титов.

Об исключении элементов из правил FIG на период с 2025 по 2028 год стало известно 26 апреля. Речь идет о двух равновесиях Зарины Гизиковой и одном — Ольги Капрановой, а также о вращениях Гизиковой и Дарьи Трубниковой. Все спортсменки представляют художественную гимнастику.

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      Алексей Гусев
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