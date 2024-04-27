Названы улучшающие работу мозга доступные продукты

Нутрициолог Филимонов призвал есть рыбу и морепродукты для лучшей работы мозга

Для лучшей работы мозга ежедневно нужно есть около 300 граммов рыбы или морепродуктов, призвал нутрициолог, фармацевт и консультант международного бренда EWA Product Александр Филимонов. Об этом специалист рассказал «Ленте.ру».

По словам Филимонова, энергетические напитки и кофе негативно сказываются на работе мозга и его когнитивных функциях. Он объяснил, что в этих доступных источниках бодрости содержится большое количество кофеина, сахара и других активных компонентов, провоцирующих выработку адреналина и норадреналина. Эти гормоны, в свою очередь, вызывают перенапряжение нервной системы и мозга.

Попробуйте заменить кофе и энергетики на гуарану. Это естественный источник кофеина, который легко усваивается организмом. Также можно вместе с кофеином принимать женьшень, элеутерококк, радиолу розовую — растительные вещества, способствующие нормализации работы нервной системы Александр Филимонов нутрициолог, фармацевт

Поддерживающими здоровье и активность мозга продуктами Филимонов назвал полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, белок, минералы и витамины группы B. «Чтобы компенсировать недостаток Омега-3, необходимо съедать около 300 граммов рыбы ежедневно. Пойдут на пользу и морепродукты. Однако это не всегда возможно, и при таких случаях можно принимать пищевые добавки», — посоветовал эксперт.

Также нутрициолог призвал не только соблюдать правила здорового питания, но и обязательно высыпаться и осваивать новые навыки для развития когнитивных способностей мозга.

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