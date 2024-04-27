Путин дал поручение по новым нацпроектам

Путин потребовал утвердить новые нацпроекты до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин потребовал до конца 2024 года утвердить новые национальные проекты, о которых объявил в рамках послания Федеральному собранию в феврале. Свое поручение глава государства озвучил на совещании по экономическим вопросам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Он напомнил, что подготовкой нацпроектов занимается правительство России совместно с региональными властями. Результаты работы обсудят на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам в мае. «Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», — подчеркнул президент.

В феврале в рамках оглашения послания Федеральному собранию Путин анонсировал пять новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Он подчеркнул, что в их рамках ожидаются масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, технологии и инфраструктуру. На выполнение нацпроектов правительство выделит более двух триллионов рублей.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти планируют запустить нацпроект «Молодежь России» уже в 2024 году, остальные четыре — в 2025 году.