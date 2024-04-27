Салах поругался с Клоппом во время матча «Ливерпуля» в АПЛ

Мохамед Салах поругался с Юргеном Клоппом во время матча «Ливерпуля» в АПЛ

У египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха произошел конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом во время матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эпизод случился во втором тайме. Нападающий, готовившийся выйти на замену, начал ругаться со специалистом. Его успокоили одноклубники Дарвин Нуньес и Джо Гомес, которые также собирались выйти на поле.

Встреча прошла в субботу, 27 апреля, в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. На голы Джаррода Боуэна и Майкла Антонио красные ответили точным ударом Эндрю Робертсона. Кроме того, голкипер «молотобойцев» Альфонсо Ареола отметился автоголом.

26 января Клопп объявил о решении покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы.