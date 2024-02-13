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10:32, 13 февраля 2024Спорт

Стало известно о планах Клоппа после ухода из «Ливерпуля»

Daily Express: Клопп хочет заниматься строительством после ухода из «Ливерпуля»

Фото: Carl Recine / Reuters

Немецкий футбольный тренер Юрген Клопп рассказал о своих планах после ухода из английского «Ливерпуля». Об этом стало известно Daily Express.

По информации источника, 56-летний специалист хочет заниматься строительством домов. В частности, в Висбадене и на Майорке.

26 января Клопп объявил о решении покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы. При этом позднее сообщалось, что немецкий тренер готов отказаться от паузы в карьере сразу после ухода из «Ливерпуля» ради работы в «Барселоне».

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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