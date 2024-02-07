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09:47, 7 февраля 2024Спорт

Стало известно о готовности Клоппа отказаться от паузы в карьере

Anything Liverpool: Клопп согласился не брать паузу в карьере ради «Барселоны»

Фото: Li Ying / XinHua / Globallookpress.com

Юрген Клопп готов отказаться от паузы в тренерской карьере сразу после ухода из «Ливерпуля». Об этом сообщает Anything Liverpool в соцсети X со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро.

Как стало известно источнику, Клопп согласился не брать отпуск ради «Барселоны». Отмечается, что 56-летний тренер очень заинтересован в работе в испанском клубе.

26 января Клопп объявил о решении покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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