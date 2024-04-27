Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 27 апреля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал вечно модное сочетание в одежде

Стилист Александр Рогов назвал тотал деним вечно модным сочетанием в одежде

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал вечно модное сочетание в одежде. Соответствующий пост появился в его Telegram.

По словам эксперта, всегда актуальной является одежда из денима. «Главные модницы планеты выбирают тотал деним», — рассказал эксперт.

Материалы по теме:
Тотальная нагота. На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
Тотальная нагота.На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
28 февраля 2023
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023

Свои слова он проиллюстрировал снимками моделей, которые примерили подходящие наряды. Так, на размещенных кадрах манекенщицы надели джинсовые рубашки, брюки, куртки и комбинезоны, дополнив свой образ яркой обувью и сумками. «Тренд вне времени! Не отставайте и вы!» — посоветовал Рогов.

Ранее в апреле россиянкам назвали самые модные джинсы. По словам стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой, популярными стали модели с высокой талией и широкими штанинами, поскольку они визуально удлиняют ноги и стройнят.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Фанаты поп-культуры объединятся на фестивале в Москве

      В США заявили о проблемах с поставками оружия Украине из-за России

      В Beribit ответили на претензии разъяренных криптоинвесторов

      Защита обжаловала арест бывшего московского педиатра по делу о фейках

      Премьер Эстонии назвала способ заставить русскоязычных выучить эстонский

      Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

      Невролог назвала отличия деменции от забывчивости

      Стало известно об ответе Китая на наращивание сил США в Азии

      Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше