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13:10, 27 апреля 2024Спорт

Украинский футболист «Реала» захотел зарплату уровня вратаря-чемпиона

Украинский вратарь «Реала» Лунин захотел повышения зарплаты до уровня Куртуа
Андрей Лунин

Андрей Лунин. Фото: Susana Vera / Reuters

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин захотел повышения зарплаты для того, чтобы остаться в клубе. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, «Реал» планирует продлить контракт с голкипером, однако использовать его как резервного вратаря после восстановления двукратного чемпиона Испании в составе команды, бельгийца Тибо Куртуа. Лунин требует повысить ему зарплату до уровня Куртуа. Отмечается, что пока мадридцы не готовы на такие условия.

Лунин стал первым вратарем «Реала» летом 2023 года после того, как Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке. Месяц назад бельгиец получил еще одну травму, повредив мениск. За это время сливочные с украинцем на воротах завоевали Суперкубок Испании, а также вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В то же время команду пополнил Куртуа, поэтому Лунин отправился в аренду.

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      Анастасия Борисова
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