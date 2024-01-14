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23:57, 14 января 2024Спорт

«Реал» с украинцем в воротах разгромил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

«Реал» с украинцем Луниным разгромил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании

Фото: JUAN MEDINA / Reuters

Мадридский «Реал» разгромил «Барселону» в финальном матче за Суперкубок Испании по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 января, и завершилась со счетом 4:1 в пользу сливочных. В составе победителей хет-триком отметился Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Родриго. У сине-гранатовых отличился Роберт Левандовски.

На 71-й минуте «Барселона» осталась вдесятером, вторую желтую карточку получил Рональд Араухо. Ворота «Реала» защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

«Реал» в 13-й раз стал обладателем Суперкубка Испании. В активе «Барселоны» 14 титулов.

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      Алексей Гусев
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