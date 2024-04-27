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10:23, 27 апреля 2024Спорт

Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику

Ирина Винер заявила, что российскую гимнастику пытаются уничтожить

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что отечественную гимнастику пытаются уничтожить. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо», — посчитала она. Винер выразила сожаление о том, что в мире это стало нормой.

26 апреля Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил на период с 2025 по 2028 год пять элементов, названных в честь россиянок. Речь идет о двух равновесиях Зарины Гизиковой и одном — Ольги Капрановой, а также о вращениях Гизиковой и Дарьи Трубниковой.

19 июля прошлого года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

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      Анастасия Борисова
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