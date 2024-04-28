Глава «Магнитки» объяснил невозможность Путина дозвониться до него после победы

Виктор Рашников назвал слова Путина о невозможности дозвониться до него шуткой

Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников объяснил, почему президент России Владимир Путин не смог дозвониться до него после победы команды в Кубке Гагарина. Его слова приводит РИА Новости.

Рашников назвал слова Путина шуткой. «После победы я просидел полчаса [в ожидании звонка], потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали — переносим на сегодня», — заявил он.

25 апреля Путин рассказал, что не смог связаться с Рашниковым, чтобы поздравить с победой клуба в Кубке Гагарина. «Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — сказал он предпринимателю.

24 апреля «Металлург» в гостях оказался сильнее ярославского «Локомотива» со счетом 2:1. «Магнитка» всухую выиграла финальную серию до четырех побед. Магнитогорский клуб третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.