Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ахмат
5:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Тоттенхэм Хотспур
2:3
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Спартак М
3:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Наполи
Сегодня
19:00 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|34-й тур
Аталанта
Сегодня
19:00 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|34-й тур
Динамо М
Сегодня
19:15 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Лион
Сегодня
20:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|31-й тур
Колорадо Эвеланш
Сегодня
21:30 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Балтика
Сегодня
21:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Флорида Пантерз
30 апреля
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
17:51, 28 апреля 2024Спорт

Глава «Магнитки» объяснил невозможность Путина дозвониться до него после победы

Виктор Рашников назвал слова Путина о невозможности дозвониться до него шуткой

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников объяснил, почему президент России Владимир Путин не смог дозвониться до него после победы команды в Кубке Гагарина. Его слова приводит РИА Новости.

Рашников назвал слова Путина шуткой. «После победы я просидел полчаса [в ожидании звонка], потом позвонили еще через полчаса, сказали, через час. А потом сказали — переносим на сегодня», — заявил он.

25 апреля Путин рассказал, что не смог связаться с Рашниковым, чтобы поздравить с победой клуба в Кубке Гагарина. «Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — сказал он предпринимателю.

24 апреля «Металлург» в гостях оказался сильнее ярославского «Локомотива» со счетом 2:1. «Магнитка» всухую выиграла финальную серию до четырех побед. Магнитогорский клуб третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ. Он должен покинуть Россию в течение трех дней

      Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ студентом МГУ

      Два жителя Херсонской области стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

      Россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев в Германии

      ВСУ нанесли удар рядом с храмом в ДНР

      Протестующие в Армении перекрыли ведущую к Ирану трассу

      Адмирал США предупредил о китайской «лягушке в кипятке»

      Стало известно о переброске под Часов Яр спецназа ГУР Украины

      В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией

      Сырский признал отступление ВСУ из населенных пунктов близ Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше