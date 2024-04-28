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16:52, 28 апреля 2024Спорт

Главного тренера «Пари НН» уволили после разгрома от «Ахмата»

Сергея Юрана уволили с поста главного тренера «Пари НН» после разгрома в Грозном

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана уволили после разгрома от грозненского «Ахмата» 1:5. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Поражение от «Ахмата» стало шестым подряд для нижегородской команды. После 26 туров РПЛ «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11-е место.

54-летний Юран был назначен на пост главного тренера «Пари НН» в апреле 2023 года. С тех пор команда провела 43 матча, в которых одержала 13 побед, 24 раза уступила и шесть раз сыграла вничью.

Ранее Сергей Юран назвал опоссумами судей матча «Пари НН» против «Краснодара». «Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Что вы боитесь? Это вторая желтая "Краснодару"! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете. Опоссумы!» — заявил Юран.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
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