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20:58, 6 апреля 2024Спорт

Тренер клуба РПЛ назвал судей опоссумами после поражения от «Краснодара»

Юран назвал судей опоссумами после поражения «Нижнего Новгорода» от «Краснодара»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран в подтрибунном помещении раскритиковал бригаду арбитров во главе с Евгением Булановым, обслуживавшую матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Видеозапись инцидента в своем Telegram-канале опубликовал журналист Алексей Фомин.

«Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Что вы боитесь? Это вторая желтая "Краснодару"! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете. Опоссумы!» — прокричал Юран. Тренер также использовал нецензурные выражения.

Встреча прошла ранее в субботу, 6 апреля. «Краснодар» одержал победу со счетом 4:3 и вышел на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Юран возглавляет «Нижний Новгород» с апреля прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает десятое место в чемпионате.

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      Алексей Гусев
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