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14:45, 28 апреля 2024Спорт

Хоккейный тренер высказался о спаде Овечкина

Хоккейный тренер Андрей Назаров посчитал, что у Овечкина возраст берет свое

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров высказался о спаде Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат».

«Природу не обманешь. Саше очень сложно конкурировать в плей-офф НХЛ с 25-летними голодными и собранными по всему миру лучшими парнями. Но Овечкин не унывает, поболеем за него в любом случае. Возраст берет свое, но в этом и есть прелесть хоккея», — заявил Назаров.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталс» с Овечкиным в составе находится в одном матче от вылета. «Столичные» уступают 0:3 в серии до четырех побед «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин в плей-офф не забросил на данный момент ни одной шайбы.

Ранее российского форварда раскритиковал бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро. «Овечкин физически не может сделать то, что подсказывает ему ум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он просто стоит на месте и не двигается», — сказал Будро.

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      Илья Костин
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