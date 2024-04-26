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10:12, 26 апреля 2024Спорт

Бывший тренер «Вашингтона» раскритиковал Овечкина

Бывший тренер «Вашингтона» Будро раскритиковал игру Овечкина в плей-офф НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Брюс Будро раскритиковал игру капитана команды Александра Овечкина в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит The Athletic.

«Овечкин физически не может сделать то, что подсказывает ему ум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он просто стоит на месте и не двигается», — сказал Будро. Он отметил, что в свои 38 лет россиянин уже не может крушить, бить и делать все с той же энергией, что была у него раньше.

«Вашингтон» с Овечкиным в составе уступает в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:2. Российский нападающий за две встречи не отметился результативными действиями и сделал всего один бросок в створ ворот.

Ранее Овечкин одной фразой оценил поражение в первом матче плей-офф. «Всем нужно играть намного лучше», — заявил капитан «Вашингтона».

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      Илья Костин
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