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11:26, 28 апреля 2024Мир

В России прокомментировали намек посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

Сенатор Карасин назвал намек посла Литвы на удар по Крымскому мосту шизофренией
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Намек посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту — болезненное восприятие современных проблем и профессиональная шизофрения, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Никак кроме болезненного восприятия современных проблем и какой-то профессиональной шизофрении назвать это невозможно

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«По сути дела, этот литовский, с позволения сказать, дипломат продолжает то, что вызвало уже скандал в международном сообществе, когда германские офицеры обсуждали варианты удара по Крымскому мосту. Только он это сделал более наивно-детскими методами, но в голове абсолютно те же бредовые идеи. Только так это можно воспринимать. Таких дипломатов должно быть поменьше, конечно, в любой дипломатической службе», — прокомментировал Карасин.

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Ранее Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети X намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Дипломат опубликовал изображение моста и фотографию пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — добавил он.

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