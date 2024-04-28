В России прокомментировали намек посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

Сенатор Карасин назвал намек посла Литвы на удар по Крымскому мосту шизофренией

Намек посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса на новый удар по Крымскому мосту — болезненное восприятие современных проблем и профессиональная шизофрения, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Никак кроме болезненного восприятия современных проблем и какой-то профессиональной шизофрении назвать это невозможно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«По сути дела, этот литовский, с позволения сказать, дипломат продолжает то, что вызвало уже скандал в международном сообществе, когда германские офицеры обсуждали варианты удара по Крымскому мосту. Только он это сделал более наивно-детскими методами, но в голове абсолютно те же бредовые идеи. Только так это можно воспринимать. Таких дипломатов должно быть поменьше, конечно, в любой дипломатической службе», — прокомментировал Карасин.

Ранее Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети X намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Дипломат опубликовал изображение моста и фотографию пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — добавил он.