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11:10, 28 апреля 2024Спорт

Российским борцам выставили счет за проверку соответствия нейтральному статусу

ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку спортсменов, претендующих на нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС.

«Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое — точный протокол допуска неизвестен никому. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета только плодит эту историю. Стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта», — заявил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Сообщается, что 100 тысяч швейцарских франков пойдут на компенсацию затрат на проверку российских борцов и их причастность к силовым структурам. После проверки решается вопрос о предоставлении нейтрального статуса спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к отбору на Олимпийские игры в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе из России Абдулрашида Садулаева.

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      Илья Костин
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