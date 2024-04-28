Российским борцам выставили счет за проверку соответствия нейтральному статусу

ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов

Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку спортсменов, претендующих на нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС.

«Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое — точный протокол допуска неизвестен никому. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета только плодит эту историю. Стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта», — заявил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Сообщается, что 100 тысяч швейцарских франков пойдут на компенсацию затрат на проверку российских борцов и их причастность к силовым структурам. После проверки решается вопрос о предоставлении нейтрального статуса спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к отбору на Олимпийские игры в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе из России Абдулрашида Садулаева.