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14:33, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Украине Запорожье прогремело несколько взрывов
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Украине Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Главком» в Telegram-канале.

О звуках взрыва в городе сообщили также корреспонденты издания «Общественное» в Telegram. Глава подконтрольной Украине Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о возможной угрозе баллистических ракет.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил о повреждении объект теплогенерации в Николаеве. Удар был нанесен в районе 4:45 28 апреля, в результате удара возник пожар.

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      Юрий Леонов
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