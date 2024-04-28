В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Украине Запорожье прогремело несколько взрывов

В подконтрольном Украине Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Главком» в Telegram-канале.

О звуках взрыва в городе сообщили также корреспонденты издания «Общественное» в Telegram. Глава подконтрольной Украине Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о возможной угрозе баллистических ракет.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил о повреждении объект теплогенерации в Николаеве. Удар был нанесен в районе 4:45 28 апреля, в результате удара возник пожар.