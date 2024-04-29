Казахстан отказался быть посредником между Азербайджаном и Арменией

Казахстан не выступит посредником на встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Казахстан не будет выступать посредником на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном, которая состоится в Алма-Ате. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«Такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами», — рассказал дипломат.

Смадияров также отметил, «что речь о посредничестве Астаны не идет». По его словам, Астана оказывает своими действиями «good offices».

«Good offices» — политика «добрых услуг», которую оказывает государство для урегулирования споров между третьими сторонами. Подобный тип действий отличается от посредничества, так как он не предполагает прямого участия государства в урегулировании конфликта, а лишь содействие в установлении между спорящими странами первоначальных контактов. Одним из распространенных примеров политики является предоставление своей территории как площадки для двусторонних переговоров.

Ранее пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что Ереван рассматривает возможность проведения встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Она уточнила, что о дате возможной встречи министров иностранных дел будет сообщено, «как только будет достигнута договоренность». Также предложение принял и президент Азербайджана Ильхам Алиев.