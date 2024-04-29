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02:38, 29 апреля 2024Бывший СССР

Кличко раскритиковал меры Киева по борьбе с коррупцией

Мэр Киева Кличко: правительство Украины недостаточно борется с коррупцией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меры, предпринимаемые украинским правительством для борьбы с коррупцией в государстве, назвав их недостаточными. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

По мнению градоначальника, граждане недовольны мерами по борьбе с коррупцией на Украине. «У меня точно такое же мнение», — добавил он.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку после предъявления обвинения в коррупции от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

До этого бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, пока вдовам солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях.

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      Маргарита Пименова
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