Названы имена погибших после атаки поста ДПС в Карачаевске полицейских

Mash: во время атаки поста ДПС в Карачаевске погибли два полицейских из Кургана

Во время атаки боевиками поста ДПС в Карачаевске погибли два полицейских из Кургана. Имена стражей порядка назвал Telegram-канал Mash.

По данным источников издания, погибли замначальника отдела МВД России «Щучанский» по Курганской области Антон Валиков и полицейский дежурной части по Кургану Андрей Артамонов. Полицейские прибыли в Карачаево-Черкесию в служебную командировку — их вызвали на усиление из Ингушетии, после первого нападения боевиков.

Помимо курганских полицейских, в перестрелке пострадали еще четыре сотрудника правопорядка. Сейчас они находятся в больнице. В Следственном комитете России сообщили, что пятерых нападавших ликвидировали на месте — известно, что они участвовали в обстреле сотрудников полиции 22 апреля.

Нападение на пост ДПС произошло 28 апреля. Пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого они произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Глава региона Рашид Темрезов пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших сотрудников полиции после вооруженного нападения. Он также выразил слова соболезнования близким сотрудников правоохранительных органов, которых не удалось спасти.