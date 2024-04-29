Власти Карачаево-Черкесии пообещали оказать помощь после нападения на пост ДПС

Глава КЧР Темрезов пообещал оказать помощь семьям пострадавших на посту ДПС

Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших сотрудников полиции после вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесской республике (КЧР). Такое обещание дал глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.

Он также выразил слова соболезнования близким сотрудников правоохранительных органов, которых не удалось спасти.

«Еще четверо сотрудников правоохранительных органов сейчас находятся в лечебных учреждениях. Желаю всем скорейшего выздоровления. Министру здравоохранения республики даны поручения лично контролировать ситуацию», — написал Темрезов.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии, которые получили ранения при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкесии, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

О нападении стало известно 28 апреля. По данным следствия, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого злоумышленники произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Полицейские открыли ответный огонь. Четверых сотрудников доставили в больницу, еще двое получили несовместимые с жизнью ранения.