Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на пост ДПС в КЧР

Пострадавшие после нападения на пост ДПС в КЧР полицейские в тяжелом состоянии

Сотрудники полиции и Росгвардии, которые получили ранения при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкесской республике (КЧР), находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом стало известно ТАСС от представителей регионального Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что госпитализированным правоохранителям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что пятеро боевиков, совершившие нападение на наряд ДПС в Карачаевском районе, были ликвидированы.

Нападение в Карачаево-Черкесии произошло 28 апреля. По данным следствия, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого злоумышленники произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Полицейские открыли ответный огонь. Четверых сотрудников доставили в больницу, еще двух спасти не удалось.