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00:43, 29 апреля 2024Наука и техника

Обозначены сроки первого пуска ракеты New Glenn

НАСА: первый запуск новой ракеты New Glenn запланирован на сентябрь

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первый запуск новой тяжелой ракеты New Glenn разработки американской компании Blue Origin планируется на 29 сентября. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

Условием запуска обозначена готовность к заданному сроку полезной нагрузки — пары спутников-кубсатов миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), которые должны выйти на околомарсианскую орбиту.

По другим данным НАСА, New Glenn с ESCAPADE может быть запущена в период с 18 по 29 сентября.

В ноябре издание сообщило, что стоимость контракта на запуск ESCAPADE между американским космическим агентством и компанией Blue Origin, контролируемой миллиардером Джеффом Безосом, составляет 20 миллионов долларов.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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