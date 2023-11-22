Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 22 ноября 2023Наука и техника

Названа нагрузка для первого пуска ракеты New Glenn

НАСА: в ходе первого пуска ракета New Glenn выведет спутники ESCAPADE

Кадр: Blue Origin / Youtube

В ходе первого пуска перспективная тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin выведет два спутника-кубсата миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), предназначенные для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Марса. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

Стоимость соответствующего контракта американского космического ведомства с компанией Джеффа Безоса составляет 20 миллионов долларов. Место и сроки запуска ракеты с полезной нагрузкой не называются. Тем не менее, как пишет издание, первый пуск перспективного носителя может состояться в 2024 году.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023

В сентябре обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер сообщил, что в декабре должность генерального директора компании Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп.

В июне Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, заявил, что доходы компании составляют сотни миллионов долларов, она располагает заказами на миллиарды долларов.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Скифское золото Крыма передадут Украине. Споры о его принадлежности не утихают несколько лет

      Захарова заявила о готовности МАГАТЭ сотрудничать с Россией по АЭС «Фукусима-1»

      Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

      Задержания украинских депутатов связали с попыткой надавить на парламент

      Европа начала испытания демонстратора многоразового космического корабля

      Побоявшийся лишиться жилья в России Анатолий Белый переписал квартиру на жену

      На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы

      Россиянин сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне

      Бывшего российского сенатора отправили в штрафной изолятор за мат

      Толпа в очереди за футболками с цитатами Путина попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости