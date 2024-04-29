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10:05, 29 апреля 2024Спорт

Россиянин Ничушкин сделал хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Россиянин Валерий Ничушкин сделал хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Фото: David Zalubowski / АР

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил хет-трик в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 29 апреля, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Колорадо». Россиянин дважды отличился во втором периоде, а в концовке матча поразил пустые ворота.

Колорадо повел в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 1 мая в Канаде.

Ничушкин в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли отличается в каждом матче. До хет-трика в четвертой игре форвард забросил по шайбе в первых трех встречах.

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      Алексей Гусев
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