Шансы на вступление еще одной страны в Евросоюз оценили

Шольц: планы по вступлению Черногории в ЕС в течение четырех лет реалистичны

Планы по вступлению Черногории в Евросоюз в течение четырех лет реалистичны. Так шансы на членство в объединении еще одной страны оценил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует РИА Новости.

Вхождение балканской республики в ЕС возможно с учетом ее прогресса реформ. Об этом Шольц заявил в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.

«Хочу сказать, что я впечатлен амбициозностью и скоростью, и считаю эти амбициозные планы реалистичными, а мы предоставим для этого всю необходимую поддержку», — пояснил политик.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи руководителей МИД государств Европейского союза призвал подготовиться к вступлению в политический блок десяти новых стран. Однако для этого государствам понадобиться значительная помощь, подчеркнул он.

По мнению доцента кафедры интеграционного права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, следующими членами ЕС скорее всего станут Сербия и Черногория, которые больше всего отвечают формальным требованиям, которые предъявляют к потенциальным кандидатам.

При этом, как отмечает официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сроков их приема назвать невозможно. Так, Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Вступившая в 2013 году в Евросоюз Хорватия ждала этого момента десять лет.