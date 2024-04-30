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17:12, 30 апреля 2024Спорт

Аленичев высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Дмитрий Аленичев допустил возвращение в «Спартак»

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист допустил такое развитие событий. «Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Юрий Семин приходил в "Локомотив", поэтому все может быть», — заявил Аленичев.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Обязанности наставника команды исполняет Владимир Слишкович.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. После его ухода красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. 51-летний специалист не работает с 2019 года, его последней командой был красноярский «Енисей».

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      Алексей Гусев
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