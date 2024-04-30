Президент Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам страны, которые собираются участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит BELTA.

Лукашенко призвал атлетов, которые отобрались и едут на Игры в нейтральном статусе, «набить им морду». Он подчеркнул, что решение по участию в Олимпиаде остается за спортсменами.

25 апреля глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что санкции против российских атлетов за участие в ОИ-2024 вводиться не будут. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение атлетов.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.