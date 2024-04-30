Убитый в Германии украинский военный служил в десантных войсках ВСУ. Власти гадают о связях подозреваемого с Россией

Командование: один из убитых в баварском Мурнау украинцев оказался десантником

Общественности раскрыли подробности об одном из двух убитых в баварском городе Мурнау 27 апреля украинцев, он оказался военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом доложило командование подразделения.

Мужчина попал в Германию в рамках реабилитации. Он получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой на стороне ВСУ. Имя погибшего по этическим причинам не называется, командование выразило соболезнования близким военного.

Причастность России к инциденту не доказана

Убийство двух граждан Украины 1987 и 2001 годов рождения произошло вечером 27 апреля в Мурнау, они оба были военнослужащими, проходившими лечение и реабилитацию в ФРГ. Погибших нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. Один из мужчин скончался до приезда скорой помощи, второй погиб в больнице.

Позднее СМИ сообщили о наличии подозреваемого— 57-летнего россиянина, которого задержали сотрудники правоохранительных органов неподалеку от места происшествия. Информации о мотивах мужчины на момент публикации нет.

Однако в Генеральном консульстве РФ в Бонне заявили, что пока гражданство мужчины только устанавливается. Таким образом, причастность России к инциденту находится под вопросом.

Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство Генеральное консульство РФ в Бонне

В консульстве напомнили, что в ФРГ проживает большое число русскоязычных граждан, которые не связаны с Россией. Кроме того, даже если человек обладает российским и германским гражданством, в на территории страны его признают только в качестве гражданина Германии.

Согласно Венской конвенции, власти не обязаны делиться с консульством какой-либо информацией, связанной с подобными задержаниями, но ведомство выразило готовность содействовать расследованию и «держать вопрос на контроле».

Погибшие могли быть друзьями с подозреваемым в их убийстве

Пока одни СМИ в освещении инцидента делают акцент на возможном наличии у подозреваемого российского гражданства, портал BR24 озвучил версию, что организовавший двойное убийство украинцев человек мог быть близким знакомым жертв.

Действительно ли речь шла о российской агрессивной войне, в настоящее время маловероятно. Мужчина из Мурнау рассказал BR24, что подозреваемый и две его жертвы были друзьями и совсем недавно вместе пили пиво. По данным первоначального полицейского расследования, произошла ссора Портал BR24

Свидетели рассказали полиции, что подозреваемый мужчина перед инцидентом распивал вместе с ними пиво, впоследствии произошла ссора, причина которой пока не установлена. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн выразил мнение, что алкоголь мог сыграть не последнюю роль с случившемся, так как, по его словам, троих участников конфликта видели вместе и раньше, а в день убийства все они были в сильном состоянии алкогольного опьянения.

Это все необходимо уточнить. На данный момент у нас нет убедительных доказательств того, что это кейс «Это было бы, так сказать, отражением конфликта между Россией и Украиной» Йоахим Херрманн министр внутренних дел Баварии

Другой случай убийства уроженца Украины в Германии произошел в июле 2023 года. Тогда украинский беженец погиб от ранения в здании приюта в Ахерне, впоследствии полиция выяснила, что к его смерти причастен другой украинец, с которым жертва поссорилась после распития спиртных напитков.