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18:09, 29 апреля 2024Мир

Консульство в Бонне не подтвердило гражданство РФ у напавшего на украинцев в ФРГ

РИА Новости: гражданство России у напавшего на украинцев в ФРГ не подтверждено

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Наличие российского гражданства у подозреваемого в убийстве двух граждан Украины в немецком городе Мурнау необходимо подтвердить, на данный момент подобное подтверждение отсутствует. Об этом заявили в Генеральном консульстве РФ в Бонне, передает РИА Новости.

«Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство», — подчеркнули в генконсульстве на фоне частого использования в СМИ слова «русский» в отношении задержанного.

В Германии проживает большое число русскоязычных граждан, которые не связаны с Россией, отметили также в консульском учреждении. При этом даже если человек обладает российским и германским гражданством, в ФРГ его признают только в качестве гражданина Германии.

Вместе с тем в генеральном консульстве готовы содействовать расследованию и не отрицают, что информация к ним могла еще не дойти. «Держим вопрос на контроле», — указали в генконсульстве, отметив при этом, что власти Германии согласно Венской конвенции о консульских сношениях не обязаны сообщать консульству о подобных задержаниях.

Вечером 27 апреля в баварском городе Мурнау было совершено убийство двух граждан Украины. Подозреваемый в преступлении в сообщениях СМИ фигурировал как 57-летний россиянин. На данный момент он задержан, о его мотивах не сообщалось.

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      Дмитрий Попов
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