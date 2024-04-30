Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:44, 30 апреля 2024Культура

Сын Куклачева раскрыл новые подробности о состоянии отца

Сын Куклачева сообщил, что дрессировщик чувствует себя лучше и идет на поправку
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев чувствует себя лучше и идет на поправку. Об этом сообщил его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев в беседе с «Пятым каналом».

По его словам, Куклачев уже уверенно ходит с главврачом по коридору, а также самостоятельно принимает ванну.

«Пока еще конечно немного тяжеловато, только начинает расхаживаться и сразу давление подскакивает», — сказал сын артиста. По его словам, уже на следующей неделе медики разрешат Куклачеву выходить на улицу, если его самочувствие будет стабильным.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Чехия отложила расследование взрывов на складах во Врбетице. Прага считает причастным к инциденту ГРУ России

      В США указали на ослабление американского влияния в Африке

      В Белоруссии рассказали о вербовке Киевом молодых людей для диверсий

      Саперы рассказали о необычной тактике маскировки мин ВСУ

      Сын Куклачева раскрыл новые подробности о состоянии отца

      В Конгрессе США отреагировали на расследование МУС против Израиля

      Советник главы Крыма обратился к гражданам после сообщений о взрывах

      Назван лучший способ расстаться с женатым мужчиной

      Дугин охарактеризовал Путина

      Дугин высказался о русофобии на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше