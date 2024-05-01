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12:56, 1 мая 2024Спорт

Иностранный боксер рассказал о предложенной сумме за отказ от боя с россиянином

Боксер Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином
Лаша Гурули

Лаша Гурули. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Грузинский боксер Лаша Гурули заявил, что ему предлагали большую сумму за отказ от боя с россиянином Тарханом Идиговым на чемпионате Европы в сербском Белграде. Его слова приводит Inside the Games.

«Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили окончательный ответ, то сказали, что будут добиваться этой победы во что бы то ни стало», — рассказал иностранный спортсмен. Он не уточнил, кто предлагал ему деньги. Гурули добавил, что доминировал по ходу поединка, однако победу присудили сопернику.

Гурули стал серебряным призером, а Идигов — чемпионом Европы. Во время гимна России грузинский спортсмен снял награду, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.

5 октября 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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      Анастасия Борисова
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