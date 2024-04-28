Грузинский боксер отказался делать фото с россиянином на чемпионате Европы

Боксер Гурули отказался делать фото с россиянином Идиговым на чемпионате Европы

Грузинский боксер Лаша Гурули отказался делать фотографию с россиянином Тарханом Идиговым на церемонии награждения на чемпионате Европы в сербском Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

Гурули стал серебряным призером, а Идигов — чемпионом Европы. Во время гимна России грузинский спортсмен снял награду, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.

Ранее 28 апреля стало известно, что женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы в Белграде. Представительницы страны одержали три победы на турнире.

5 октября 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.