В российском регионе сбили беспилотник самолетного типа

Губернатор Гусев: в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Гусев уточнил, что над регионом сбили беспилотник самолетного типа. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил он.

Ранее глава региона заявил, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО находятся наготове.

До этого опасность налета беспилотников объявляли на территории Воронежской области 27 апреля. В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский регион при помощи дрона и трех метеозондов.