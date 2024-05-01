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22:12, 1 мая 2024Спорт

В «Спартаке» сделали заявление о претендентах на пост главного тренера

Спортдиректор «Спартака» Амарал: Слишкович претендует на пост главного тренера
Томаш Амарал

Томаш Амарал. Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / globallookpress.com

Спортивный директор «Спартаке» Томаш Амарал сделал заявление о претендентах на пост главного тренера клуба. Его слова приводит «Чемпионат».

Амарал рассказал, что исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович будет помогать команде до конца сезона. «Раскрою один момент — Владимир продолжит работать в "Спартаке" — не важно в какой роли», — отметил он.

Амарал добавил, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин не входит в шорт-лист на должность в «Спартаке». Кроме того, на пост не претендует экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов.

14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен Гильермо Абаскаль. Он работал с красно-белыми с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

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