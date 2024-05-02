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23:52, 2 мая 2024Спорт

«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Аталанта» сыграла вничью с «Марселем» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Итальянская «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Марселем» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 мая, и завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Джанлука Скамакка, в составе хозяев гол на счету Шанселя Мбемба. Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте.

Ответная игра пройдет 9 мая в Бергамо. В финал выйдет лучшая команда по итогам двух матчей.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

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      Алексей Гусев
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