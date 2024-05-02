Неизвестный напал на польских силовиков на границе с Белоруссией

Погранстража Польши: пограничник и солдат были ранены на границе с Белоруссией

Сотрудник Пограничной стражи Польши и солдат Войска Польского были ранены в ходе патруля границы с Белоруссией, неизвестный закидал их камнями. Об этом говорится в сообщении польской Погранстражи на официальном сайте ведомства.

«Вчера, 1 мая, польские патрули дважды подверглись нападению. В ходе одной из атак пограничник был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь», — говорится в публикации.

Ранее генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что польские вертолетчики без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией. Он также добавил, что на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты. В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что напряжение на польско-белорусской границе нагнетается искусственно и носит политический характер.