В Госдуме предрекли отсутствие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Журова предрекла отсутствие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала об отношении к россиянам, которые выступят на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Ее слова приводит «Советский спорт».

По ее словам, ей сложно ответить на этот вопрос, так как представители страны на турнире, скорее всего, будут отсутствовать. «Я думаю, что никто не поедет на Олимпиаду. Как я могу поддерживать того, кто не поедет никуда? Тут пока поддерживать нечего, а я не люблю комментировать гипотетические вещи», — заявила Журова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предрекла негативное отношение российских граждан к соотечественникам, которые выступят на Олимпиаде. «Я же общаюсь с людьми, с простыми причем», — подчеркнула она.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.