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18:56, 2 мая 2024Спорт

Вяльбе отказалась считать задумавшуюся об участии в ОИ Ефимову россиянкой

Вяльбе отказалась считать россиянкой задумавшуюся об участии в ОИ-2024 Ефимову
СюжетЛетние Олимпийские игры
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о представителях страны, которые задумались об участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит RT.

Функционер отказалась считать россиянкой пловчиху Юлию Ефимову, которая допустила возможность выступить на соревнованиях. «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — отметила Вяльбе.

По мнению главы ФЛГР, у подавляющего числа жителей России будет негативное отношение к представителям страны, которые выступят в Париже. «Я же общаюсь с людьми, с простыми причем», — подчеркнула она.

Ефимова высказалась о возможном участии в Олимпиаде 19 апреля. «У каждого человека есть собственный выбор. У меня он не закрыт, потому что я пока что не плыла по олимпийскому нормативу», — заявила она.

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      Алексей Гусев
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