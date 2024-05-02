В России отреагировали на намек Украины относительно будущего Крымского моста

Сенатор Климов осудил публикацию постпреда Украины при ООН о Крымском мосте

Зампред комитета Софеда по международным делам Андрей Климов отреагировал на намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы относительно будущего Крымского моста. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил соответствующую публикацию украинского дипломата в одной из соцсетей.

Ранее Кислица опубликовал коллаж с изображением различных типов мостов. Изображение с отсутствующим мостом подписано как «Керченские мосты».

«Киевский режим по заданию Вашингона пытается разрушить нашу страну, включая Крымский мост. Крымский мост — это частный случай и символ. Крымский мост для украинцев — символ воссоединения Украины с Россией, поэтому он вызывает у них большую ненависть», — сказал Климов.

В Кремле, комментируя пост Кислицы, отметили, что Москва учитывает намерения Киева в своей работе, а специальные ведомства принимают соответствующие меры, добавил Песков.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал публикацию постпреда Украины при ООН «оскалом террористов».