Врач предупредила об опасном мясе для шашлыка

Гастроэнтеролог Жаровская: не стоит есть шашлык из мяса, которое падало на землю

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, из какого мяса не стоит есть шашлык, чтобы не навредить здоровью. Ее мнение приводит радио Sputnik.

Жаровская предупредила, что не стоит жарить шашлык из мяса, которое падало на землю. Она объяснила, что обычно шашлыки готовят в лесах или в парках, то есть в местности, где встречаются дикие животные и есть вероятность наличия в почве яиц глистов. Врач указала, что тщательное промывание водой и термическая обработка такого мяса поможет уничтожить паразитов. «Но я бы все-таки рисковать не стала», — заявила врач.

Жаровская также отметила, что длительная обжарка мяса приводит к образованию корочки, в которой содержатся опасные канцерогены. По ее словам, эти вещества повышают риск развития заболеваний кишечника, в том числе и онкологических, таких как рак прямой кишки. Кроме того, пережаренные кусочки накапливают продукты гликации, продолжила врач, которые разрушают коллаген, поддерживающий красоту и молодость кожи.

По мнению Жаровской, упавшие на землю куски мяса необязательно выбрасывать. Их можно забрать домой, тщательно промыть и отварить, считает гастроэнтеролог.

Ранее россиянам назвали оптимальную порцию шашлыка. По мнению главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, за раз не нужно съедать более 150 граммов жареного мяса.