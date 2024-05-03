77-летняя певица Шер объяснила свой выбор в пользу молодых бойфрендов

Шер заявила, что встречается с молодыми, так как ее сверстников уже нет в живых

77-летняя американская певица Шер объяснила, почему выбирает молодых мужчин для отношений. Ее слова приводит VanityFair.

Исполнительница заявила, что причина, по которой она предпочитает возлюбленных младше ее, заключается в том, что всех ее сверстников уже нет в живых. Позже артистка отметила, что пошутила, а также поделилась, что настоящая причина заключается в том, что мужчин ее возраста может смутить ее сильная личность.

«Мой опыт общения с мужчинами великолепен, потому что я выбираю их, так как они мне нравятся, но я в них не нуждаюсь. Молодым мужчинам все равно, смешная ты или дерзкая, хочешь ли ты делать глупости и сильная ли ты личность, понимаете? Я имею в виду, что я никому не отдам свою личность, ясно?» — призналась Шер.

Ранее 77-летняя звезда и ее 38-летний избранник — рэпер и продюсер Александр Эдвардс — вышли в свет в похожих нарядах.

В начале мая американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала фото с возлюбленным, рэпером Бенни Бланко, и потеряла более миллиона подписчиков в соцсетях.