Агрессивный медведь разбил лобовое стекло автомобиля и попал на видео

В Японии агрессивный бурый медведь напал на машину и разбил лобовое стекло

В Японии медведь напал на автомобиль на лесной дороге, сломал ему дворник и разбил лобовое стекло. Об этом сообщает SoraNews24.

Нападение, произошедшее 28 апреля в округе Немуро провинции Хоккайдо, попало на видео, снятое регистратором машины. 50-летний мужчина ехал через лес в районе Тоба когда из-за деревьев выскочил бурый медведь. Водитель остановился, чтобы не сбить зверя, однако тот бросился прямо на машину и начал бить ее лапами.

Медведю сразу же удалось сломать дворник и повредить ветровое стекло, по которому пошли трещины. После этого мужчина начал сигналить, нажал на газ и быстро уехал от агрессивного животного. Медведь не пожелал отпускать «добычу» и еще некоторое время бежал за автомобилем.

Издание утверждает, что зверь видел машину издалека и целенаправленно напал на нее. Скорее всего, это была самка, защищавшая медвежат.

В 2023 году в Японии было зафиксировано рекордное количество нападений медведей на человека. Только с апреля по ноябрь звери атаковали людей более 180 раз.

Ранее в апреле житель Японии отбился от напавшего на него медведя благодаря навыкам карате. Мужчина столкнулся с двумя хищниками во время прогулки на природе.